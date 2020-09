Mit 204 Euro zur Million – dieser Sparplan macht Ihre Kinder reich

Kindergeld-Sparplan bis 25 – was kommt dabei raus?

Wir haben nachgerechnet, was passieren würde, wenn Eltern das Kindergeld konsequent jeden Monat anlegen und es liegen lassen. Die Zahlen sollten auch die schärfsten Kritiker beeindrucken.

Unseren Berechnungen haben wir eine monatliche Einzahlung von 204 Euro zugrunde gelegt. Wir haben eine Renditespanne von 3-7 Prozent gewählt, um unterschiedlichen Szenarien und Risikoneigungen gerecht zu werden. Die Inflationsrate liegt bei durchschnittlich 1,5 Prozent, welche bei unseren Berechnungen nicht berücksichtigt wird.

Auf dieser Basis sind wir zu folgenden Ergebnissen gelangt:

Monatliche Sparrate Dauer Rendite Eingezahlt Wertzuwachs Endvermögen 204 Euro 25 Jahre 3 Prozent 61.200 Euro 29.503 Euro 90.703 Euro 204 Euro 25 Jahre 5 Prozent 61.200 Euro 58.800 Euro 120.000 Euro 204 Euro 25 Jahre 7 Prozent 61.200 Euro 99.504 Euro 160.704 Euro Quelle: eigene Berechnungen

Im Ergebnis können Eltern mit einer Geldanlage über ETFs ihr Vermögen deutlich stärker aufbauen, als es durch reine Sparleistungen möglich ist. Bereits ab einer Rendite von 5 Prozent werden die Sparleistungen durch den Wertzuwachs nahezu verdoppelt. Wichtig ist in jedem Fall, dass Sie zum langfristigen Vermögensaufbau auf ein breit gestreutes Portfolio setzen, das unterschiedliche Anlageklassen, Branchen und Regionen berücksichtigt.

Geldanlage für weitere 25 Jahre

Angenommen das Geld bleibt nun für weitere 25 Jahre im Depot und wird nicht entnommen, dann sieht die Entwicklung bis zum 50. Lebensjahr, wenn keine weiteren Einzahlungen erfolgen, folgendermaßen aus:

Anfangsvermögen Dauer Rendite Endvermögen 90.703 Euro 25 Jahre 3 Prozent 189.912 Euro 120.000 Euro 25 Jahre 5 Prozent 406.363 Euro 160.704 Euro 25 Jahre 7 Prozent 872.210 Euro Quelle: eigene Berechnung

Lassen Sie uns jetzt noch kurz einen Blick auf die weitere Entwicklung bis zur Rente werfen. Wir gehen von einem Eintrittsalter von 67 Jahren aus. Das heißt, dass der Vermögensaufbau für 17 weitere Jahre fortgeführt wird.

Anfangsvermögen Dauer Rendite Endvermögen 189.912 Euro 17 Jahre 3 Prozent 313.896 Euro 406.363 Euro 17 Jahre 5 Prozent 931.391 Euro 872.210 Euro 17 Jahre 7 Prozent 2.755.150 Euro Quelle: eigene Berechnung

Wie Sie sehen können, stehen zum Renteneintritt des Kindes bei einer durchschnittlichen Rendite von 7 Prozent über 2,75 Millionen Euro auf der Habenseite. Dafür musste es noch nicht einmal etwas tun oder Geld ansparen. Nur die Eltern haben bis zum 25. Lebensjahr das Kindergeld fleißig investiert.

Zum Renteneintritt sollte dann ein durchdachter Entnahmeplan eingerichtet werden, der jeden Monat eine stattliche Zusatzrente beschert und eventuell auch der nachfolgenden Generation ein sorgenfreies Leben ermöglicht.

Natürlich basieren die Zahlen auf eingeschränkten Annahmen und wir haben weder Inflation noch Steuern berücksichtigt. Jedoch zeigen die Berechnungen eindeutig, wie wichtig es ist, sein Geld sinnvoll zu investieren. Besonders in Zeiten unsicherer Rentensysteme kann eine frühzeitige Ausnutzung des Zinseszinseffektes nicht schaden.

Was Eltern sonst noch beachten sollten

Eltern sollten überlegen, nicht nur den monatlichen Sparplan einzuhalten, sondern den Betrag jährlich um 1,5 – 2,5 Prozent zu erhöhen. Damit erreichen sie, dass die Inflation dem Vermögensaufbau nicht in Wege steht. Geldentwertung ist einer der Gründe, weshalb das Geld möglichst nicht auf Sparkonten landen sollte. Im Jahr 2019 haben die deutschen Sparbuchguthaben real über 40 Mrd. Euro an Wert verloren (Bundesbankstatistik zum 31.12.2019) – dem können Eltern durch eine Geldanlage in ETFs entgegenwirken.

Bei ETF-Sparplänen lassen sich zudem Einmalzahlungen nachschießen, zum Beispiel aus Kommunions- oder Geburtstagsgeldern. Die Kapitalbindung sollte in jedem Fall thesaurierend erfolgen, um den Zinseszinseffekt maximal zu nutzen. Das heißt konkret, dass jegliche Gewinne (Dividendenerträge, Zinszahlungen etc.) reinvestiert und nicht an den Anleger ausgezahlt werden.

Mit dem so ersparten Vermögen eröffnen sich für Eltern und Kinder diverse Freiheiten.