Mit Vanguard breit gestreut und nachhaltig in Europa und Nordamerika investieren

Schwerpunkte Europa und Nordamerika

Der Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF bildet den FTSE Developed Europe All Cap Choice Index ab und investiert in Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien in entwickelten europäischen Ländern. Die laufenden Kosten (OCF) liegen bei schmalen 0,12 Prozent.

Ebenso günstig ist der zweite neue ETF im Programm des amerikanischen Emittenten. Der Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF bildet den FTSE North America All Cap Choice Index ab und investiert in Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien in den USA und Kanada.

ESG-konform

Die ETFs sind ESG-konform und bilden Benchmarks ab, die von gängigen und verfügbaren, nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes unabhängiger Benchmark-Anbieter abgeleitet sind. So haben Anlegerinnen und Anleger Zugang zu Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien in den jeweiligen Zielmärkten. Die Benchmark-Anbieter wenden transparente Screening-Kriterien an, die Unternehmen aus Branchen wie fossile Brennstoffe, Schusswaffen oder Tabak ausschließen.