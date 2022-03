Mögliche Rückkehr der Kernkraft: Solltest du jetzt in Uran investieren?

Eigentlich wollte man nicht nur in Deutschland weg von Energie aus Kernkraft. Der Ukrainekrieg rückt dieses Vorhaben nun in ein neues Licht. Und Anleger fragen sich: Lohnt sich jetzt ein Investment in Uran?

Der Einmarsch der Russen in die Ukraine hat gravierende Folgen für das Land und täglich erreichen uns Bilder, die nur schwer zu ertragen sind. Doch darüber hinaus hat der Krieg auch das Thema Energieversorgung und -preise in Europa stark in den Fokus gerückt. Deutschland und andere Staaten waren bislang sehr abhängig von russischem Gas und Öl und überall sind nun Diskussionen ausgebrochen, wie man diese Abhängigkeit beenden kann – ohne im kommenden Winter frieren zu müssen.