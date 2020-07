Momentum - die Mitläuferstrategie

„The trend is your friend“, sprich also der „Trend ist Dein Freund“, so lautet eine alte Börsenweisheit. Genau diese Maxime verfolgt die sogenannte Momentum-Strategie. Der Begriff Momentum kommt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt „Bewegung“ oder „Ausschlag“. In der Finanzsprache steht die Momentum-Strategie für eine opportunistische Anlagestrategie, bei welcher der Anleger auf diejenigen Aktien mit der größten Kursdynamik innerhalb eines bestimmten Zeitraums setzt. Dabei geht man davon aus, dass seit längerer Zeit erfolgreich laufende Aktien auch in der Zukunft eine bessere Rendite erzielen. Das trifft aktuell beispielsweise auf Wachstums- und Technologieaktien wie die von Apple, Microsoft, Amazon oder Tesla zu. Erklärt wird dieses Phänomen durch die Verhaltensökonomie. Dabei setzen Anleger in der Regel auf die Sieger-Aktien der Vergangenheit, Aktien hingegen, die in der Vergangenheit eher Verluste generierten, werden hingegen eher gemieden.