MSCI World: Lohnt sich ein Investment in den Klassiker-Index noch?

Performancevergleich spricht für MSCI World

Für Anleger, die kostengünstig ein stark diversifiziertes Investment in internationale Aktienindizes tätigen möchten, eignen sich die folgenden Indexvarianten besonders gut: MSCI World, MSCI EM und MSCI World ACWI, wobei die beiden Abkürzungen für Emerging Markets bzw. All Country World Index stehen. Der MSCI World deckt rund 1.600 Unternehmen aus 23 Industrieländern ab, wobei Gesellschaften aus den USA mit Abstand am stärksten gewichtet sind. Die 24 wichtigsten Schwellenländer werden im MSCI Emerging Markets abgedeckt und über ungefähr 1.400 Aktien repräsentiert. Beim MSCI World ACWI sind die Titel beider Indizes zusammengefasst, was mit ungefähr 3.000 Titeln zu einem Höchstmaß an Diversifikation führt.

Da Investoren vor allem die Performance interessiert, fällt bei diesen drei Varianten auf, dass die annualisierte Performance des MSCI World auf Sicht von drei (8,77 %Prozent), fünf (7,85 Prozent) und zehn Jahren (9,47 Prozent) am höchsten ausfällt. Ebenfalls interessant: In den „mageren Börsen-Jahrgängen“ 2008, 2011, 2015 und 2018 haben Investoren mit dem MSCI World – verglichen mit den anderen beiden Konkurrenten – am wenigsten Kapital verloren. Dies ist natürlich keine Garantie, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird, als Kaufargument eignet sich dieser Sachverhalt aber auf jeden Fall. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass bei zwei milliardenschweren ETFs auf diesen globalen Aktienindex – trotz physischer Replikation – lediglich jährliche Gebühren in Höhe von 0,12 Prozent p.a. (TER) anfallen. Dabei handelt es sich um den Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF (WKN: LYX0YD) sowie den SPDR MSCI World UCITS ETF (WKN: A2N6CW).