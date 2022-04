my-si: Ein Sparplan ins Osterkörbchen? – Wie man nachhaltig Vermögen aufbauen kann

Aus 25 Euro wird ein kleines Vermögen für die Kinder– Sparplan zu Ostern

Wer für seine Kinder zu Ostern Geld in einen Sparplan auflegt und regelmäßig 25 Euro zu sechs Prozent Rendite anlegt, hat nach 18 Jahren, zahlt 5.400 Euro ein. Am Ende haben die Kinder aber mit Zinsen 9.732 Euro vor Steuern im Depot (Quelle: Finanzfluss). Zugleich hat my-si mit drei Stufen ein attraktives Gebührenmodell je nach Anlagebetrag.

Wenn Eltern sogar 100 Euro monatlich zu den gleichen Konditionen 18 Jahre lang investieren, starten die Kinder mit 38.929 Euro in ihr eigenes Leben. Die Eltern haben 21.600 Euro in den Sparplan eingezahlt, fast nochmal so viel Geld – 17.329 Euro – kommt an Zinsen dazu. Warum also nicht zu Ostern den Kids einen Sparplan schenken und nachhaltig in ihre Zukunft investieren und gleichzeitig etwas Gutes für die Gesellschaft tun?

my-si: Nachhaltigkeit plus gesellschaftliche Verantwortung plus Rendite

my-si zum Beispiel achtet auf Nachhaltigkeit durch ESG-geprüfte Fonds mit einem ISS ESG Fondsrating von mindestens vier Sternen. my-si investiert damit in die 30 Prozent der durch ISS bestbewerteten ESG Fonds. Damit nachhaltige Investments auch ansprechende Renditen erzielen, muss jeder Fonds, der ins Portfolio von my-si aufgenommen wird, auch ein f-fex-Finanzrating von A oder B (sehr gut oder gut) aufweisen.

Mit diesen Auswahlkriterien und einen zweifachen Risikokontrolle hält my-si langfristig in der mittleren Risikoklasse 3 von fünf bis sechs Prozent Rendite für gut erreichbar: “Wir wissen aus unserer langjährigen Erfahrung im Fonds- und Anlagegeschäft, dass vielen Menschen Rendite UND Sicherheit wichtig sind“, sagt Tobias Schmidt. Deshalb werden die Portfolios in my-si einer laufenden Risikokontrolle unterzogen. Je nach Marktsituation wird dabei sowohl die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen als auch die Fondsauswahl in den Musterportfolios so angepasst, dass das Portfoliozusammensetzung stets risikooptimal ist.