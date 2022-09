my-si: Geldanlage mit Nachhaltigkeit und Schutz gegen die Inflation

Nachhaltigkeit ist wichtig – aber komplex

„Wir erfahren in unserem Tagesgeschäft immer wieder, wie schwer es Anlegerinnen und Anlegern fällt, nachhaltige Anlagelösungen zu finden. Die Vielzahl und Vielfalt der Produkte, die nach wie vor mangelhafte Datenlage und immer neue regulatorische Vorgaben und Begrifflichkeiten machen die Aufgabenstellung immer komplexer. „Da ist es kein Wunder, dass es für Anleger und Anlegerinnen schwer ist, sich in dem Kriterien-Dschungel zurechtzufinden.“ Beispiel Atomkraft: „Wer Atomkraft in seinem Portfolio ausschließen möchte und sich beispielsweise an der ESG-Einteilung von MSCI orientiert, muss sich auf die Indizes mit dem Zusatz „ESG Leaders“ oder „Climate Change ESG fokussieren, während Produkte, die als „ESG Screened“ oder „ESG Enhanced“ ausgewiesen sind, Atomkraft nicht explizit ausschließen. „Wer nachhaltig investieren will, muss das Portfolio also sehr sorgfältig bauen, um nicht in ungewollte Lösungen zu investieren.“ Vielen AnlegerInnen ist das zu kompliziert.

„my-si (my sustainable impact) hat hier eine einfache, praxistaugliche Lösung gefunden“, erklärt Tobias Schmidt: Ein Musterportfolio, das das Thema Nachhaltigkeit nach klar definierten ESG-Kriterien in Form eines Best-In-Class Ansatzes umsetzt und mit ausgewählten Ausschlusskriterien verbindet. Dabei kann auch in solche Unternehmen investiert werden, die zwar einige „harte“ Ausschlusskriterien noch nicht erfüllen, relativ zu ihren Wettbewerbern aber auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise deutlich weiter vorangekommen sind und damit insgesamt ebenfalls einen positiven Beitrag zur Transformation hin zu einem nachhaltigerem Wirtschaftssystem leisten.