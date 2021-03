Nach dem Brexit neue Phantasie für Aktien in Großbritannien?

Großbritannien: Globale Champions statt lokaler Player

Zahlreiche weltweit agierende Champions findet man nicht nur im britischen Hauptindex, sondern auch in vielen, gut diversifizierten Depots von Kleinanlegern: Der niederländisch-britische Unilever-Konzern gehört neben der schweizerischen Nestle zu den größten Spielern im Nahrungsmittelbereich. Das traditionsreiche Unternehmen Royal Dutch befindet sich aktuell in der Metamorphose vom klassischen Energie/Öl-Unternehmen zum größten Akteur am Markt für erneuerbare Energien.

Die konservativen Banker von HSBC behaupten seit Jahrzehnten ihre Führungsposition in England, aber auch im weiterhin rasant wachsenden asiatischen Markt. Der Bergbaugigant Rio Tinto erlebt seinen zweiten Frühling in einer Zeit, in der die Welt in einen neuen Superzyklus für Rohstoffe eintritt. Zu guter Letzt in dieser Riege genannt sei AstraZeneca. Die Pipeline ist mit vielen weiteren Medikamentenstudien auf Jahre hinaus prall gefüllt.

Neben den genannten Global Champions gehören ebenfalls die nicht weniger bekannten Aktien von British American Tobacco, Vodafone und Diageo zu den Indexschwergewichten und decken alle zusammengenommen 80 Prozent der Marktkapitalisierung aller an der London Stock Exchange gelisteten Unternehmen ab. Mit einer für 2021 prognostizierten Dividendenrendite von über drei Prozent bietet der „Footsie“ darüber hinaus eine stabile, attraktive Verzinsung, die deutlich über dem allgemeinen Kapitalmarktzinsniveau liegt.

God save the queen, but Value is king!

Ein weiterer Punkt, der aktuell für ein Investment in britische Aktien spricht, ist sicherlich die an den Märkten immer deutlich werdende Branchenrotation von Growth zu Value-orientierten Aktienanlagen – und besonders hier weiß der britische Aktienindex mit seinen weiter oben genannten Mitgliedern seine Stärken auszuspielen. Natürlich findet man auch in Großbritannien klassische Wachstumsunternehmen wie zum Beispiel die der Informationstechnik zuzuordnende Sage Group – allerdings spielen diese Titel eine eher untergeordnete Rolle.

Im Moment spricht vieles dafür, sich konkreter mit dem Aktienmarkt in Großbritannien auseinanderzusetzen, um von zukünftigen Kurssteigerungen zu profitieren. Sowohl die Anhäufung als auch die Diversifikation an sehr gut positionierten Value-Unternehmen im britischen Aktienindex könnten auf eine deutliche Outperformance gegenüber anderen Aktienindizes hindeuten. Ob das Investment in Form eines Index-ETFs, eines aktiv gemanagten Fonds oder doch in Form von Einzeltitelinvestments erfolgt, bleibt den Präferenzen des einzelnen Anlegers überlassen.

