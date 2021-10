Nach Facebook-Crash: Wie sicher sind Tech-Aktien?

Facebook-Gründer Zuckerberg steht unter massivem Druck

Tags darauf kam es für Mark Zuckerberg noch dicker: Eine ehemalige Mitarbeiterin sagte im US-Senat als Whisleblowerin gegen den Konzern aus und setzte ihn so noch weiter unter Druck. Auch von anderen Seiten wurden Stimmen laut, den Konzern zu zerschlagen – denn wie groß die Bedeutung Facebooks ist, wurde durch den Ausfall umso deutlicher. Es geht um Machtmissbrauch, negativen Einfluss auf Minderjährige und wirtschaftliche Interessen, die über denen der Nutzer stehen. Zuckerberg muss dieser Tage viel wegstecken.

Der Gründer selbst hat innerhalb dieser sechs Stunden ein Vermögen verloren. Um ganze sieben Milliarden US-Dollar ist sein Vermögen geschrumpft und hat ihn Platz vier auf der Liste der reichsten Menschen der Welt gekostet. Und auch die Aktie ist zwischenzeitlich in den Keller gerauscht und hat kurzzeitig fünf Prozent verloren. Überhaupt hat die Aktie laut Bloomberg in den vergangenen Wochen über 18 Milliarden Dollar an Wert eingebüßt.

Tech-Aktien: Zu hoch bewertet?

Zwar konnte sich die Aktie am Dienstag wieder ein Stück weit erholen. Doch der Crash von Facebook und infolgedessen der Aktie zeigt die Vulnerabilität der gesamten Tech-Branche. Diese Aktien sind oft sehr hoch bewertet und bestimmen einen großen Teil des weltweiten Aktienmarkts. Im amerikanischen Aktienmarkt sind es sogar ganze 22%, die von Unternehmen wie Facebook, Apple oder Amazon bestimmt werden. Dass der S&P 500 am Montag stark eingebrochen ist, lag zu 50% an diesen Positionen.

Und im Nasdaq-100 konnten in den letzten 30 Tagen nur 15 Aktien eine positive Bilanz aufweisen. Das zeigt: Indizes, die überwiegend oder ausschließlich aus Technologie-Unternehmen bestehen, können im Ernstfall starken Einbußen zum Opfer fallen. Keine guten Voraussetzungen für Anleger, die nicht risikoaffin sind.