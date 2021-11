Nach Twitter-Umfrage: Elon Musk will zehn Prozent Tesla-Aktien verkaufen

Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt

24 Stunden lang konnten Twitter-User über Musks Kanal abstimmen. Mit 57,9% Ja-Stimmen ist das Ergebnis eindeutig. Musk soll verkaufen – und Steuern bezahlen. Er gilt derzeit als reichster Mensch der Welt und hat ein geschätztes Vermögen von über 318 Milliarden US-Dollar und besitzt somit das dreifache von Großunternehmer Warren Buffet. Immer wieder gab es daher in der Vergangenheit Forderungen an ihn, mehr Steuern zu bezahlen. Der Großteil seines Vermögens steckt jedoch in Unternehmensanleihen und ist somit nicht steuerpflichtig. Denn laut aktuellen US-Gesetzen werden Steuerzahlungen erst dann fällig, wenn durch Aktienverkäufe Kursgewinne eingefahren werden.

Bevor er am Sonntag die Umfrage startete, erklärte Musk, dass eine Steuerzahlung nur durch den Verkauf von Aktien möglich sei, da er weder Gehalt noch Bonuszahlungen erhalte. Da ihm klar sei, dass hohe Kursgewinne als ein Weg zur Vermeidung von Steuerzahlungen gesehen werden, schlage er einen Verkauf von 10 Prozent seiner Tesla-Aktien vor. Aktuell hält er 21 Prozent aller Unternehmensanteile.