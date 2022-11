Bernd Lammert

3. Oktober 2022 Diversifiziertes Portfolio: Ist noch alles Gold, was glänzt?

Gold als Anlageprodukt hat seinen Besitzern zuletzt nicht so rechte Freude bereitet. Doch Fachleute springen für das Edelmetall in die Bresche. Gold bleibe ein sinnvoller Baustein für jedes diversifizierte Portfolio. Ein ETC bietet sich an.