Nachhaltige ETFs sind die Zukunft – wie findet man das passende Produkt?

Nachhaltige Investments boomen. 2020 war ein Rekordjahr für Nachhaltigkeitsfonds und auch in diesem Jahr ist der Aufwärtstrend nicht zu stoppen. Die Umwelt schützen und gleichzeitig Rendite machen – geht das?

Viele internationale Investoren haben Nachhaltigkeit längst zum neuen Standard erklärt. Denn insbesondere den jüngeren Generationen ist wichtig, sich auch beim Thema Geldanlage nicht nur vom Profitgedanken leiten zu lassen, sondern mit der gezielten Entscheidung für oder gegen ein Unternehmen auch ein Statement für den Schutz von Mensch und Umwelt zu setzen.

ESG ist das Stichwort, das in diesem Zusammenhang immer wieder fällt. ESG steht für Environment, Social und Governance. Unternehmen sollen sich nicht nur der „Renditemaximierung“ verschreiben sondern auch in ihren geschäftlichen Aktivitäten ökologische, soziale und ethisches Belange berücksichtigen.

Die Politik unterstützt diesen neuen Kurs der Wirtschaft. In den US- Präsident Joe Biden hat den Klimaschutz zu einer der zentralen Aufgaben seiner Amtszeit ausgerufen. Dafür ist er bereit, viel Geld in die Hand zu nehmen. Billionen sollen in den klimagerechten Umbau der US-amerikanischen Wirtschaft fließen – ein Konjunkturprogramm sondergleichen.

Auch die EU hat mit ihrem „Green Deal“ die regulatorischen und monetären Leitplanken gesetzt, um die nachhaltige Transformation der hiesigen Industrie voranzutreiben. Das alles ist selbstverständlich auch schon an den Kapitalmärkten angekommen – nachhaltige Geldanlagen sind bereits heute einer der großen Megatrends und ein Ende ist nicht in Sicht.