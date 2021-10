Nachhaltige Geldanlagen: Das ist dran an den Vorurteilen

Diese Assets müssen dazu beitragen, ESG-Ziele zu erreichen. Darüber hinaus gelten Höchstgrenzen, zum Beispiel von zehn Prozent für den Einsatz fossiler Brennstoffe. Die neuen Vorgaben sollen allerdings nur für Fonds gelten, die in Deutschland zugelassen sind, und auch nur für Produkte, die neu aufgelegt werden. Bestehende Produkte sollen einen Bestandsschutz erhalten. Noch ist nichts entschieden. Doch mit den neuen Anforderungen soll so genanntem Greenwashing vorgebeugt werden. Immerhin: Seit März 2021 müssen Finanzinstitute laut einer EU-Verordnung offenlegen, wie nachhaltig ihre Finanzprodukte sind. Ein Anfang.

Derzeit gibt es noch keine verbindlichen Kriterien für ESG-Produkte. Doch langsam kommt Bewegung in die Regulierung. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin will nachhaltige Fonds strenger regulieren als bisher. Fonds sollen nur dann als nachhaltig angeboten werden dürfen, wenn sie eine Mindestinvestition in nachhaltige Vermögensgegenstände einhalten, eine nachhaltige Anlagestrategie klar verfolgen und/oder einen nachhaltigen Index abbilden. Die Mindestinvestitionsquote soll 75 Prozent betragen.

Vorurteil 3: Nachhaltigkeit geht zu Lasten der Rendite

Ja, Nachhaltigkeit kann Performance kosten, denn je mehr Nachhaltigkeit gefordert wird, desto weiniger Einzeltitel (Aktien, Anleihen, etc.) können in einen Fonds aufgenommen werden. Im Durchschnitt zeigt sich daher, dass nachhaltigere Fonds weniger Outperformance liefern als solche, die keinen oder geringeren Nachhaltigkeitsvorgaben unterliegen.

Doch es geht auch anders! Hier kommt es auf eine intelligente Auswahl an. Fonds, die nicht nur nach ESG-Kriterien ausgewählt werden, sondern denen klare Fakten wie Finanzkennzahlen zu Grunde liegen, schneiden deutlich besser ab als Fonds ohne Finanz-Rating. Mit der richtigen Kombination von ESG- und Finanzrating lassen sich also durchaus Fonds finden, die anspruchsvollen Nachhaltigkeitskriterien genügen und dennoch zu den Outperformern gehören.

Vorurteil 4: Nachhaltige Geldanlagen haben ein hohes Risiko

Jedes Investment an den Kapitalmärkten birgt Risiken. Doch sie sind bei nachhaltigen Geldanlagen auch nicht höher als bei anderen. Oft ist sogar das Gegenteil der Fall: Nachhaltige Geldanlagen sind häufig mit geringeren Umwelt- oder Unfallrisiken verbunden, oft sind nachhaltige, etwas defensivere Geschäftsmodelle außerdem mit weniger Marktrisiken verbunden. Wie immer kommt es auch hier vor allem auf eine breite Risikostreuung an.

Vorurteil 5: Nachhaltige Geldanlagen sind kompliziert

Die Möglichkeiten, nachhaltig zu investieren, sind vielfältig. Anleger müssen sich deshalb fragen: Will ich nachhaltig anlegen und mit welchem Schwerpunkt? Die in dem Akronym ESG zusammengefassten Begriffe Environment, Social und Governance, also Umwelt- und Klimaschutz, soziale Verantwortung und ethische Unternehmensführung, decken eine große Bandbreite an Aspekten ab, die ganz unterschiedliche Ansätze und Lösungen haben. Tatsächlich ist es also nicht ganz unkompliziert und Anleger müssen aktuell noch einen genauen Blick auf das jeweilige Produkt werfen, um zu verstehen, worum es sich genau handelt. Aber es gibt Hilfsmittel, die die Sache etwas erleichtern.

Ratingagenturen wie Morningstar, ISS ESG oder MSCI haben sich darauf spezialisiert, nachhaltige Finanzprodukte zu bewerten und zu filtern. Außerdem sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ein guter Anhaltspunkt.

