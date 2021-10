Nachhaltigkeit: Diese Xtrackers-ETFs sind jetzt nachhaltig und günstiger

Schließlich führt der Indexwechsel dazu, dass aus dem Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF, der vier unterschiedliche Anteilsklassen hat, der Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF wurde. Die jährliche Pauschalgebühr von 0,20 Prozent der 1D Anteilklasse sinkt auf 0,15 Prozent, während die Pauschalgebühr der GBP währungsgesicherten (2D), der EUR-währungsgesicherten (3C) und der USD währungsgesicherten (4C) Anteilklassen jeweils von 0,30 auf 0,25 Prozent fällt.

Xtrackers setzt voll auf Nachhaltigkeit

Damit wird die Palette an Xtrackers-ESG-ETFs weiter ausgebaut, nachdem im September bereits neun existierende europäische Aktiensektor-ETFs zu ESG-Screened-Indizes von MSCI gewechselt sind, inklusive der Änderung der ETF-Namen. Die ETFs kombinieren die etablierte Methodologie von MSCI für ESG-Screened-Indizes mit zusätzlichen Filtern, unter anderem für konventionelle Waffen. Zudem werden die Unternehmen mit den schlechtesten ESG-Ratings in der Bewertung von MSCI eliminiert. „Die Indexwechsel und Gebührensenkungen tragen dazu bei, unsere ETF-Palette so wettbewerbsfähig wie möglich zu halten und eine umfassende Palette an Xtrackers ESG ETFs zu schaffen, von der wir sicher sind, dass sie die Erwartungen der Anleger erfüllt“, sagt Michael Mohr, DWS Head of Passive Products.

