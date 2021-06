Professionelle Anleger setzen voll auf Nachhaltigkeit. Eine Studie von UBS Asset Management sieht jene ESG-Produkte sogar auf Platz eins.

Anlageprofis setzen weiterhin verstärkt auf ETFs. UBS Asset Management (UBS-AM) hat die Ergebnisse einer von der Economist Intelligence Unit (EIU) durchgeführten, umfangreichen weltweiten Studie mit dem Titel „Resetting the agenda – How ESG is shaping our future“ bekanntgegeben. Die EIU befragte 450 institutionelle Investoren auf der ganzen Welt, um zu erfahren, ob ESG-Kriterien bei ihnen nach wie vor oben auf der Tagesordnung stehen, während sie sich mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemieauseinandersetzen. Die Ergebnisse bestätigen, dass die Beachtung von ESG-Kriterien nach Überzeugung der Investoren kein Anlagerisiko darstellt, sondern vielmehr Anlagechancen eröffnet.