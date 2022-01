Nachhaltigkeit und Erfolg: Warum ein glasklares Anlageziel wichtig ist

Nachhaltigkeit und Erfolg lässt sich bei der Geldanlage sehr wohl unter einen Hut bekommen. Andreas Enke erklärt, wie das geht.

Ohne Ziel können Sie den Weg nicht finden: Diese Lebensweisheit gilt auch für die nachhaltige Geldanlage, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Bevor Sie also in nachhaltige Fonds und ETF oder Green Bonds investieren, müssen Sie wissen, welches Ziel Sie bis wann erreichen wollen und welche Mittel Ihnen zur Verfügung stehen. Erst danach können Sie über den besten Weg entscheiden.

Das Thema Geldanlage ist bei vielen Bundesbürgern so beliebt wie der Zahnarztbesuch. Dennoch ist die Beschäftigung damit ebenso unverzichtbar wie ein regelmäßiger Check der Zähne. Fangen wir also an: Keine Anlagestrategie ist es, wenn Sie 10.000 oder 100.000 Euro in Aktien, Fonds oder einen ETF investieren und glauben, das sei es schon. Eine Strategie in der Finanzwelt ist vielmehr realistisch, konkret und messbar. Die Blaupause dafür könnte so aussehen: Ich lege jetzt (1, s. unten) und künftig (2) einen konkreten Betrag so an, dass meine finanziellen Ziele (3) für mich bestmöglich (4) erreicht werden.