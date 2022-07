Nasdaq 100: Ist das jetzt der Index für Antizykliker?

Anlegerinnen und Anleger, die die aktuelle Technologie-Aversion des Marktes ausblenden, können daraus Profit schlagen, wenn sie den Fokus auf Titel legen, die in einigen Jahren noch eine außergewöhnliche Marktstellung haben. Einige dieser Firmen können sich inzwischen in nahezu jedem Marktumfeld behaupten. Wenn der Preisdruck nachlässt und der Konsum zunimmt, werden bei diesen Perlen die Gewinne wieder anziehen.

Suche nach Qualitätsunternehmen

Allerdings muss man Qualitätsunternehmen suchen, bei denen nicht nur das Fundamentale stimmt, sondern die Zukunft zu prognostizieren ist. Gerade im Nasdaq 100 befinden sich viele „tote Pferde“, die nie wieder laufen werden. Hier gilt es, die Spreu vom Weizen zu trennen. Nur, wenn die Bewertungen attraktiv und die Perspektiven langfristig intakt sind, kann sich ein spekulatives antizyklisches Investment als Depotbeimischung lohnen.

Selbstverständlich geht es nicht darum, bei den Hype-Aktien von gestern auf ein schnelles Comeback zu setzen und dabei riskante Wetten einzugehen. Anlegerinnen und Anleger sollten beim antizyklischen Investieren behutsam und besonnen agieren und sich nicht wie Schnäppchenjäger im Schlussverkauf zu Impulskäufen hinreißen lassen. Wer gefallene Engel antizyklisch kaufen will, tut gut daran, in mehreren Tranchen einzusteigen. Damit lassen sich Timing-Risiken reduzieren. Der Nasdaq 100 könnte so für Antizykliker in ein paar Monaten interessante Chancen bieten.

Tipp: ETF-Empfehlungslisten – hier findest du die besten ETFs zu allen wichtigen Anlageklassen.

Über den Autor: Dr. Markus C. Zschaber

Dr. Markus C. Zschaber ist Geschäftsführender Gesellschafter der V.M.Z. Vermögensverwaltungs-gesellschaft Dr. Markus C. Zschaber mbH in Köln