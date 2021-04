Nasdaq-ETFs: Darum geht die Rally für Tech-Aktien weiter

Haben die US-Technologie-Stars ihre besten Zeiten hinter sich? Immerhin könnten auf die Branche mehr Regulierung und höhere Steuerabgaben zukommen. Trotzdem dürften Tech-Aktien weiter gut performen.

Ist im US-Tech-Sektor nach der langen Aufwärtsbewegung die Luft raus? Im März hat sich die technologielastige New Yorker Börse Nasdaq unterm Strich seitwärts bewegt, doch das neue Quartal mit Beginn des April lief schon wieder überaus stark an. Allerdings könnte der Blick voraus einer weiteren Aufwärtsbewegung entgegenstehen und somit den ein oder anderen Aktionär von Tech-Aktien verunsichern. Denn die Politik will den Unternehmen in die Parade fahren.

Jüngst wurde von den G20 der Boden für die Einführung einer weltweiten Digitalsteuer bereitet. Und: In den USA stehen den Unternehmen sehr bald Steuererhöhungen ins Haus, sagt Heiko Löschen, Vermögensverwalter bei der GSP Asset Management GmbH. „Die Corona-Kosten und die enormen staatlichen Hilfsprogramme müssen schließlich bezahlt werden“. Vor diesem Hintergrund sei es durchaus probat, die „größten Profiteure in höherem Maß daran zu beteiligen“.