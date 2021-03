Nasdaq-ETFs – die Chance zum Einsteigen in der Korrektur?

Letztes Jahr hat der Nasdaq 100 stark performt. Doch aktuell schwächelt der Index. Schlägt nun die Stunde der Antizykliker? Lohnt es sich, in einen der Nasdaq-ETFs einzusteigen? Plus: Was es in puncto Klumpenrisiken zu beachten gilt.

Charttechniker haben aktuell Hochkonjunktur. Während sich der Dax zu bis dato unerreichten Höhen aufschwingt, hat der Nasdaq 100 einen beachtlichen Teil seiner Zuwächse in relativ kurzer Zeit wieder eingebüßt. Am 16. Februar erreichte der Technologieindex Nasdaq100 sein jüngstes Allzeithoch bei 13.879 Punkten. Damit war der Index so teuer wie noch nie und lag stolze 42 Prozent über dem Vor-Corona-Hoch. Nun ist er knappe zehn Prozent günstiger.

Korrektur oder Trendwende? Das ist die große Frage. Während sich die bereits erwähnten Charttechniker mit Retracements, Bollinger-Bändern oder gleitenden Durchschnitten auf die Suche nach einer Antwort begeben, versuchen ETF-Anleger, diese eher mit einer Analyse der fundamentalen Faktoren zu beantworten. Wie attraktiv wäre aktuell ein Einstieg in einen der vielen Nasdaq-ETFs?