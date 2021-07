Negativzinsen sind ein Segen für Sparer – also hört endlich auf zu jammern!

Rekordkurse und Negativzinsen

Kein Wunder also, dass spätestens seit diesem Jahr der Frust in der Breite der Bevölkerung immer mehr zunimmt. Befeuert wird dies auch durch die mediale Berichterstattung. Viele deutsche Börsen- und Wirtschaftsmedien haben bereits in der Ära von Mario Draghi als EZB-Präsident die Geldpolitik der Zentralbank harsch kritisiert. Auch ich habe in mehreren Artikeln die Nullzinspolitik gerügt und die potenziellen Gefahren in den Fokus gerückt.

Aber ganz ehrlich, was nützt das Jammern? Ist es wirklich hilfreich, deutschen Sparerinnen und Sparern einzutrichtern, sie würden „enteignet“? Oder das Narrativ zu bedienen, deutsche Sparerinnen und Sparer müssten die Zeche zahlen, um „italienische Pleitebanken“ künstlich am Leben zu erhalten? Geradezu absurd wird es insbesondere dann, wenn Börsenmagazine in der einen Ausgabe die Kursrekorde an den Aktienmärkten abfeiern und in der anderen Ausgabe auf die EZB einprügeln, als wäre da eine Verbrecherbande am Werk.

Denn: Unstrittig ist, dass die Nullzinspolitik der EZB die enormen Kurshöhen der Aktienmärkte erst ermöglicht hat. Dieser Zusammenhang wird komischerweise fast nie in einem Atemzug genannt. Ob einzig und allein marketingtechnisches Kalkül dahintersteckt? Die Frage muss sich jeder selbst beantworten.