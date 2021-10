Neobroker: Scalable Broker führt 400.000 ETF-Sparpläne

Scalable Broker hat ETF-Sparpläne aufgewertet

Die Entwicklung des Scalable Brokers ist bei näherer Betrachtung gar nicht so verwunderlich. Der Neobroker hat sein Sparplan-Angebot erst jüngst verbessert. Was ist passiert? Scalable Broker hat sein Preis- Leistungsverzeichnis angepasst und dabei vor allem sein Kosten- und Serviceangebot im ETF-Bereich deutlich optimiert. Denn seither sind alle ETFs im Scalable Broker gebührenfrei verfügbar – und das dauerhaft. Die Anzahl an handel- und besparbaren ETFs erhöhte sich zudem von 1.500 auf 1.900. Selbst Kunden in der „FREE Broker“-Variante – also ohne Depotgebühr – können mittlerweile beliebig viele ETF-Sparpläne kostenlos führen.

Nicht zum Zocken animieren lassen

Im Podcast mahnt Gerhard Schick (Bündnis 90/Die Grünen) von der Bürgerbewegung Finanzwende jedoch Neobroker-Kunden vor allzu zügellosem Handeln an der Börse. Denn gebührenfreies oder sehr günstiges Traden kann natürlich Hürden abbauen und zu Vorschnellem Kaufen und Verkaufen führen.

Auch wir von extraETF raten zum Buy-and-Hold-Ansatz. Das heißt: Bauen Sie sich einmal ein vernünftiges ETF-Portfolio auf und lassen Sie das liegen. Die einzige Ausnahme ist das sogenannte Rebalancing. Darunter versteht man die regelmäßige (zum Beispiel einmal im Jahr) Anpassung an die ursprünglichen Gewichtungen. Natürlich sind auch im Lauf der Zeit Anpassungen erforderlich, da Sie mit Blick auf die Rente zunehmend geringere Risiken in Kauf nehmen können.

Scalable Broker will expandieren

Zurück zum Scalable Broker. Das Wachstum in Deutschland will man nun auch auf andere Länder übertragen. Medienberichten zufolge will das Fintech schon in den nächsten Monaten die Märkte in Spanien, Italien und Frankreich betreten. Die nächsten Schlagzeilen um den Scalable Broker dürften also sicher sein.