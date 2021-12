Netflix-Aktien hätten dich zum Millionär gemacht – Lotto aber auch

Vergiss die vermeintlich nächste Netflix-Aktie

Wann hast du zum ersten Mal von Netflix gehört? 2014? 2015? 2016? Da war es längst zu spät für die ganz große Sause. Da hättest du schon einige Jahre früher aufstehen müssen, am besten schon vor 20 Jahren. Also: Mit solchen willkürlichen Backtestings der „Sieger-Pferde“ werden Anleger eher in die Träumerei gelockt und damit in die Enttäuschung getrieben. Damit erweist man der Aktie als Geldanlage mit Sicherheit keinen guten Dienst und vergrault etliche Bürger. Denn wie oft ging der Versuch schief, wenn man das vermeintlich neue Netflix gefunden haben will? Um die Jahrtausendwende haben viele Erstanleger nach kurzer Euphorie diese schreckliche Bruchlandung hinnehmen müssen.