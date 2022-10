Netflix, Google und Co. – ein Hoch auf die Gaming-Branche?

Die letzte Septemberwoche stand in diesem Jahr scheinbar unter dem Stern „Spielestreaming“. Während Netflix verkündete, ein eigenes Spielestudio eröffnen zu wollen, machte Google mit dem Abgesang auf den eigenen Spielestreamingdienst Stadia Schlagzeilen.

Die Zocker unter uns horchten gespannt auf, als der Streaminganbieter Netflix mit der Neuigkeit um die Ecke kam, noch weiter im Bereich Spielestreaming zu expandieren. Genauer gesagt plant Netflix die Eröffnung eines eigenen Spielestudios in Helsinki – nachdem bereits seit mehreren Monaten fleißig Spieleentwickler wie Boss Fight Entertainment und Night School Studio gekauft wurden. Ziel sei es, den Nutzern weltweit vielfältige und spannende Spiele zu bieten.

In Helsinki findet man, laut Amir Rahimi, VP Game Studios bei Netflix, die besten Talente im Gaming-Bereich. Außerdem betreibt Netflix dort mit Next Games bereits ein zugekauftes Spielestudio. Es lag für das US-Unternehmen nahe, hier ein Studio neu aus dem Boden zu stampfen. Leiten soll das neue Studio Marko Lastikka, der sich in Sachen Gaming u. a. bei Electronic Arts einen Namen gemacht hat. Gaming-News gab es auch schon Anfang September, als Netflix und Ubisoft eine Kooperation verkündeten, aus der drei Mobile Games hervorgehen sollen, um die berühmten Spielereihen Valiant Hearts, Mighty Quest und Assassin’s Creed exklusiv für Netflix-Nutzer zu erweitern.