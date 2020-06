Netfonds AG übernimmt Robo-Advisor easyfolio

Die Netfonds AG erwirbt den auf ETF-Strategieportfolios ausgerichteten Robo-Advisor Easyfolio (► Zum Testbericht) GmbH inklusive der gleichnamigen Fonds und Markenrechte.

„Ziel des Kaufs ist die Bündelung des Netfonds ETF-Angebots unter der bekannten Marke Easyfolio. Vertriebsschwerpunkt wird zukünftig der B2B-Vertrieb in enger Abstimmung mit der Netfonds Vermögensverwaltungsplattform der NFS Hamburger Vermögen GmbH“. so das Unternehmen.

„Easyfolio gehört seit seiner Gründung im Jahr 2014 zu den ersten digitalen Anlageplattformen Deutschlands und hat sich mit seinen drei Strategiefonds easyfolio30, easyfolio50, und easyfolio70 erfolgreich im Markt etabliert. Im aktuellen 12- und 24- Monats-Performance-Vergleich der Robo Advisor belegt Easyfolio durchgehend vordere Plätze. Mit den ETF-Strategieportfolios ergänzt Easyfolio das bestehende Produktangebot der NFS Hamburger Vermögen GmbH und der Netfonds Gruppe, um weitere Bausteine. Unter der bekannten Marke Easyfolio werden zukünftig alle ETF-basierten Strategieportfolios der Netfonds-Gruppe vereint“ heißt es weiter.

Peer Reichelt, Vorstand der Netfonds AG, ergänzt: „Den vertrieblichen Schwerpunkt werden wir, wie bei Netfonds üblich, komplett auf das B2B-Geschäft legen. Mit der neuen Produktlinie easyfolioAdvice bringen wir unsere angeschlossenen Berater und interessierte Anleger direkt zusammen. Unser Ziel ist es, den Beratern eine weitere Option zu bieten, um vom Boom-Markt ETF-Anlagen zu profitieren. Hierbei sehen wir digitale Portfolio-Strategien als ein Werkzeug an, wobei in den meisten Fällen allerdings eine gute Beratung den Qualitätsunterschied für den Kunden ausmacht.“

ETFs und ESG-konforme Anlagen würden einen immer wichtigeren Anteil in der Beratung einnehmen. Netfonds sei daher überzeugt, dass es notwendig sei, den angeschlossenen Beratern die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben, um effiziente, kostengünstige und nachhaltige Finanzberatung im Rahmen der Kundenberatung zu ermöglichen.

„Die vergangenen Jahre haben uns gezeigt, dass viele digital affine Kunden ein Bedürfnis nach guter persönlicher Anlageberatung haben. Mit Netfonds und der NFS Hamburger Vermögen haben wir hierfür nun die idealen Partner an unserer Seite. Durch die neue professionelle Vermögensverwaltung easyfolioAdvice wird Easyfolio zum ersten Robo Advisor in Deutschland, bei dem Kunden eine persönliche Anlageberatung vor Ort erhalten, mit einem Berater, der sie fortan ein Leben lang begleitet“, so Julian-André Winter, Geschäftsführer der Easyfolio GmbH.

Die Netfonds ETF-Strategien inklusive der neu erworbenen Easyfolio-Fonds vereinen zum Start bereits ca. 100 Mio. EUR Assets under Management. Ausgehend von dieser Basis erwartet Netfonds in der Zukunft ein dynamisches Wachstum. So ist die Vermögensverwaltungsplattform NFS Hamburger Vermögen eigenen Angaben zufolge innerhalb von sechs Jahren bereits auf ein verwaltetes Vermögen von über eine Milliarde Euro gewachsen- Trotz der Marktturbulenzen der vergangenen Monate sei sie auch im laufenden Jahr erneut auf Rekordkurs.