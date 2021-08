Neue ETF-Angebote auf Xetra: Investieren in Nachhaltigkeit und die Pazifik-Region

Seit vergangenem Freitag sind zwei neue ETF (Exchange Traded Funds) der Emittenten iShares und Invesco über Xetra und die Börse Frankfurt handelbar. Sie ermöglichen Anlegern ein Investment in Staats- und Unternehmensanleihen und in vier Industrieländer der Pazifik-Region.

Der iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (WKN: A2H6ZT) umfasst ein breites Spektrum an festverzinslichen und in lokaler Währung begebenen Schuldtiteln aus Industrienationen und Schwellenländern weltweit. Dazu zählen sowohl Staats- und Quasistaatsanleihen, außerdem investieren Anlegerinnen und Anleger ebenso in Unternehmensanleihen sowie verbriefte Anleihen.