Neue Themen-ETFs von Global X: Innovative Technologien, E-Commerce, Mobilität und Klimawandel

Sieben spannende Themen-ETFs des Emittenten Global X sind nun handelbar. Diese Megatrends sind damit jetzt für Privatanleger zugänglich.

Der in den USA bereits bekannte Themen-ETF-Anbieter Global X will nun auch in Deutschland durchstarten. Dazu erhalten Anleger nun die Möglichkeit, in sieben neue Themen-ETFs zu investieren. Alle ETFs sind thesaurierend. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,50 bis 0,60 Prozent.