Über den neuen China-ETF von Invesco

Der Index deckt chinesische Aktien mit Listing in Hongkong, Shanghai und Shenzhen sowie an ausländischen Börsen ab. Anders als der MSCI China Index hat dieser Index keine Obergrenze für die Gewichtung von A-Aktien und berücksichtigt die über Stock Connect zugänglichen A-Aktien mit ihrem vollen Gewicht. Alle Indexkomponenten sind nach der Marktkapitalisierung im Streubesitz gewichtet und der Index wird vierteljährlich neu gewichtet.

Chris Mellor, Head of EMEA ETF Equity and Commodity Product Management bei Invesco, sagte: „Durch das Stock-Connect-Programm haben ausländische Investoren Zugang zu den Aktien erhalten, die an den zwei größten chinesischen Börsen notiert sind. Diese Unternehmen sind am stärksten auf die chinesische Binnenwirtschaft ausgerichtet, was wir vor dem Hintergrund der Urbanisierung, einer wachsenden Mittelschicht und anderer demographischer Trends für potenziell attraktiv halten. Durch die Nachbildung dieses neuen Index sind diese wichtigen Aktien in unserem ETF mit ihrem vollen Gewicht berücksichtigt und ergänzen Positionen in chinesischen Aktien mit Offshore-Listing, die eine Partizipation an globalen Wachstumspotenzialen ermöglichen. Unserer Ansicht nach bietet unser ETF das breitestmögliche und beste Abbild der riesigen chinesischen Wirtschaft.“

Neuer ETF auf saubere Energie

Invesco hat einen weiteren neuen ETF. Mit dem jüngst aufgelegten Invesco Global Clean Energy UCITS ETF (WKN: A2QGZV) erhalten europäische Investoren einzigartigen Zugang zu einem der nach Ansicht des Unternehmens wichtigsten langfristigen Anlagethemen.

Gary Buxton, Head of EMEA ETFs and Indexed Strategies bei Invesco, sagte: „Die Abwendung der Klimakatastrophe ist die größte und wohl drängendste Herausforderung unserer Zeit. Dreh- und Angelpunkt der Lösungen für diese Herausforderung ist die Energiewende – die Umstellung auf sauberere Energiequellen, ein sehr vielfältiger und sich schnell entwickelnder Bereich. Deshalb freuen wir uns besonders, für unsere diesbezüglichen Anlagelösungen auf die Expertise von WilderHill zurückgreifen zu können. Das kalifornische Unternehmen gehört seit 2004 zu den Pionieren in diesem Bereich und hat die ersten Clean-Energy-Indizes konstruiert.“