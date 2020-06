Neuer Amundi-ETF auf nachhaltige Investments in Schwellenländer

Seit 30. Juni 2020 ist ein neuer nachhaltiger Schwellenländer-ETF von Amundi über Xetra und Börse Frankfurt handelbar.

Mit dem Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF DR (C) (WKN: A2PZDB) investieren Anleger unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in große und mittelgroße Unternehmen aus 26 Schwellenländern. Unternehmen mit erheblichen Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Kernenergie, Tabak, Kraftwerkskohle, Alkohol, Glücksspiel, Waffen sowie gentechnisch veränderten Organismen sind vom Index ausgeschlossen. Die Gewichtung eines Titels ist auf maximal fünf Prozent begrenzt. Der thesaurierende ETF basiert auf dem MSCI EM ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Anfallende Dividenden werden reinvestiert. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf 0,18 Prozent.