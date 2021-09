Neuer ETF investiert in den Trend Gesundheit und Wohlbefinden

Stimmen zum Gesundheit-ETF

Omar ElKheshen, Geschäftsführer von Quikro, sagt: „Der Wunsch nach einem saubereren und nachhaltigeren Leben wird nicht verschwinden. Es ist klar geworden, dass diese Stimmung zu einem strukturellen Wandel in unserer Gesellschaft geführt hat und nicht nur eine kurzfristige Modeerscheinung ist. Unternehmen stellen sich darauf ein, das veränderte Konsumprofil durch neue Produkte zu erfassen. Die Verbraucher wissen immer mehr über die Produkte, die sie kaufen, und treffen bewusste Entscheidungen für einen sauberen, nachhaltigen Lebensstil. Die Nachfrage nach gesunden Produkten und Lösungen, seien es Schönheitsprodukte oder die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, ist in fast jedem Aspekt des täglichen Lebens zu spüren – im Supermarkt, beim Kauf neuer Geräte oder Fahrzeuge. Wir freuen uns daher, Anlegern mit der Auflegung des Cleaner Living ESG-S UCITS ETF (Ticker: DTOX) Zugang zu Europas erstem ETF zu bieten, der diese spannenden Trends zu einem saubereren, gesünderen Lebensstil und Planeten abbildet.“

Hector McNeil, Mitbegründer und Co-Geschäftsführer von HANetf, sagt: „Das Jahr 2021 war für HANetf ein noch nie dagewesenes Jahr, was die Auflegung von Fonds angeht. Wir freuen uns sehr, nach der erfolgreichen Auflegung des Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI) im Jahr 2020 erneut mit Quikro und dem Tematica-Team zusammenzuarbeiten und unsere Palette an thematischen und ESG-ETFs um den Cleaner Living ESG-S UCITS ETF zu erweitern. HANetf verfügt über eines der umfangreichsten Angebote an thematischen ETFs in Europa und DTOX ist eine hervorragende Ergänzung dieses Angebots. Es ist wichtig, dass wir Anlegern die Möglichkeit bieten, einzigartige ETFs in Betracht zu ziehen, die Zugang zu langfristigen, nachhaltigen Megatrends bieten können. Das Thema ‚Cleaner Living‘ ist eindeutig eine gute Ergänzung für den Werkzeugkasten des Anlegers und eine weitere Marktneuheit für Quikro und HANetf.“

