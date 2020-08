Neuer ETF zu US-Dividenden-Titeln aus dem Energiesektor

Der neue Energie-Dividenden-ETF im Überblick

Anfallende Dividendenzahlungen werden an die Anleger ausgeschüttet. Diese Ausschüttungen finden im März, Juni, September und Dezember statt. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf 0,40 Prozent.

ETF-Name Anlageklasse WKN Laufende Kosten Ertragsverwendung Referenzindex Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - Dist Aktien-ETF A2P4PH 0,40 Prozent Ausschüttend Alerian Midstream Energy Dividend Index

Nicht übertreiben mit Spezialthemen

Der ETF investiert eher in eine Nische. Sollten Sie sich als Anleger dafür interessieren, so ist es ratsam, die sogenannte Core-Satellite-Strategie anzuwenden. Das bedeutet, Sie investieren mit dem Großteil Ihres Geldes in ein Weltportfolio und nur zu einem geringen Teil in aus Ihrer Sicht aussichtsreiche Themen. Wir haben hierzu übrigens eine eigene Seite zu Themen-ETFs für Sie entwickelt.

Dividenden als bewährter Faktor

Viele Anleger schwören auf die Dividende. Manchmal wird sie sogar also eine Art „neuer Zins“ bezeichnet, zumal bei deutschen Banken schon seit Jahren Zinsangebote meist nur mit der Lupe zu finden sind.