Neuer Invesco-ETF auf kurzfristige US-Staatsanleihen

Invesco hat das Segment von US-Staatsanleihen um solche mit kurzer Laufzeit ergänzt. Der neue ETF ist über Xetra und Börse Frankfurt handelbar.

Mit dem neuen Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF – Dist (WKN: A2PVD0) können Anleger an der Wertentwicklung kurzfristiger Staatsanleihen der US-Regierung partizipieren. Als Referenzindex dient der Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index, der auf US-Dollar lautende festverzinsliche Schuldtitel des US-Schatzamtes abbildet. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Wertpapiere eine Restlaufzeit von mindestens einem und weniger als zwölf Monat(en), einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Millionen US-Dollar sowie ein Investment Grade-Rating vorweisen.

Günstiger Invesco-ETF