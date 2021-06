Neuer Invesco-ETF: Chinas innovativste Technologieunternehmen

Invesco legt den MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF auf. Der neue ETF bildet einen Index nach, der auf einer fortschrittlichen Definition von Technologie basiert und Zugang zu innovativen, technologieorientierten chinesischen Firmen aus einem breiten Spektrum von Branchen bietet.

Gary Buxton, Head of EMEA ETFs and Indexed Strategies bei Invesco, sagte: „China war lange als Produktions- und Exportnation bekannt. Das heutige China ist jedoch Heimat vieler der innovativsten Unternehmen der Welt, die an der Entwicklung von Spitzentechnologien beteiligt sind. China will in die vorderste Reihe der innovativen Länder der Welt aufsteigen und der jüngste Fünf-Jahres-Plan der Regierung betont die Fokussierung auf wichtige Durchbrüche in Schlüsseltechnologien und jährliche Steigerungen der Ausgaben für Forschung und Entwicklung.“

Chris Mellor, Head of EMEA ETF Equity and Commodity Product Management bei Invesco, sagte: „Mit unserem neuen ETF erhalten Investoren effizienten Zugang zu einem breiten Spektrum von innovativen Unternehmen, wie sie es im traditionellen Technologiesektor nicht finden würden. Tatsächlich beträgt der Anteil des IT-Sektors am Index weniger als 20%. Die derzeit am höchsten gewichteten Branchen im Index sind zyklische Konsumgüter und Kommunikationsdienstleistungen. Dies ist jedoch kein Sektor-ETF. Entscheidend für die Aufnahme in den Index ist, wo ein Unternehmen seine Umsätze erwirtschaftet und welche Technologien diesen zugrunde liegen. Insofern ist die Branchenzuordnung unbedeutend.“