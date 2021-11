Neuer Krypto-ETF auf digitale Vermögenswerte und Blockchain

„Digitale Vermögenswerte und Blockchain haben begonnen, sich in fast allen Sektoren und Branchen weltweit durchzusetzen. Aufgrund ihrer sicheren Daten, Transparenz und Effizienz verändern Blockchains und Distributed-Ledger-Technologien eine Vielzahl von Branchen – von Banken und Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen und Biowissenschaften“, sagt Bradley Duke, Geschäftsführer der ETC Group. Das neue Produkt ist der erste thematische OGAW-ETF der ETC Group. Die ETC Group und HANetf haben eine Vertriebspartnerschaft für eine Reihe an 100 Prozent physisch hinterlegten Kryptowährungs-ETCs, darunter der BTCetc ETC Group Physical Bitcoin (WKN: A27Z30 ).

„Wir freuen uns, den ETC Group Digital Assets & Blockchain Equity UCITS ETF – KOIN auflegen zu können, um Anlegern, die ein Engagement in Blockchain und digitale Vermögenswerte anstreben, aber keinen direkten Zugang zu Kryptowährungen oder mit digitalen Vermögenswerten unterlegten ETPs haben, eine Alternative zu bieten“, so Duke.

Tipp: In der Extra-Magazin-Ausgabe 2/2022 erklärt HANetf-Deutschland-Leiter Andre Voinea, welche Megatrends er in diesem Jahrzehnt sieht. Hier geht es zum Online-Shop.

Hector McNeil, Mitbegründer und Co-Geschäftsführer von HANetf erklärt dazu: „Mit der Einführung des ETC Group Digital Assets & Blockchain Equity UCITS ETF – KOIN entwickeln wir unser Angebot an innovativen ETFs und ETCs auf der HANetf-Plattform weiter. Anleger suchen zunehmend nach alternativen Zugangsmöglichkeiten zu Kryptomärkten und der Blockchain-Technologie. Dies können sie sowohl über ETC-Produkte wie BTCetc – ETC Group Physical Bitcoin ETC als auch jetzt über KOIN ETF tun. Dieser Zugang ist vergleichbar mit der Art und Weise, wie Anleger in Gold investieren, indem sie sowohl direkt in den Rohstoff als auch über Goldminenunternehmen oder Goldminen-ETFs anlegen.“