ESG und Schwellenländer wieder begehrt

Chris Mellor, Head of EMEA ETF Equity and Commodity Product Management bei Invesco, sagt: „Mit der fortschreitenden Erholung der Wirtschaft hat auch der Risikoappetit der Investoren wieder zugenommen. In diesem Zusammenhang beobachten wir auch wieder vermehrte Umschichtungen in wachstumsstärkere Marktbereiche. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres ist ähnlich viel Kapital in Emerging-Market-ETFs geflossen wie in europäische ETFs. Nur globale ETFs und US-Aktien-ETFs haben noch mehr Gelder angezogen. Dabei entfielen 44 Prozent der Nettozuflüsse in ESG-Produkte. Unseren MSCI ESG Universal Screened ETFs sind im ersten Halbjahr mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar zugeflossen. Diese Trends könnten sich fortsetzen, da viele Schwellenländer wirtschaftlich gut aufgestellt sind für das postpandemische Umfeld und das Bewusstsein der Investoren für die Vorteile von ESG-Strategien in ihren Anlageportfolios zunimmt.“