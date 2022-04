Neuer Themen-ETF auf Ladeinfrastruktur von E-Autos.

E-Autos setzen sich mehr und mehr durch

Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen (EV) steigen schnell an. Allein im Jahr 2021 hat sich der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen mehr als verdoppelt. Es wird prognostiziert, dass die Zahl der Elektrofahrzeuge weltweit von heute drei Prozent aller Autos bis 2040 auf fast 60 Prozent steigen wird. Um bis 2040 600 Millionen Elektrofahrzeuge fahrtüchtig zu halten, muss die heutige Ladeinfrastruktur enorm ausgebaut werden. Marktforschungsprognosen gehen davon aus, dass die globale Kapazität an Ladestationen für Elektrofahrzeuge in den nächsten fünf Jahren versechsfacht werden soll.

E-Autos gehört die Zukunft

„Die Zukunft der Autos ist elektrisch. In einigen Jahrzehnten, von Shenzhen bis San Francisco, wird es zur Norm werden, ein batteriebetriebenes Fahrzeug zu fahren. Diese Revolution wird durch einen enormen Ausbau der Ladekapazität von Autos untermauert. So wie das Wachstum traditioneller Autos im 20. Jahrhundert den Bau von Tankstellen erforderte, wird die Revolution der Elektroautos im 21. Jahrhundert zahlreiche Ladestationen erfordern“, sagt Hector McNeil, Co-Geschäftsführer und Mitbegründer von HANetf.