Autor Redaktion

Redaktion

|

20. Dezember 2022 Nach krisengebeuteltem 2022: Was bringt 2023 für Anleger?

2022 war für Anleger und Vermögensverwalter nicht nur sehr nervenaufreibend, sondern auch mit teils deutlichen Verlusten sehr unangenehm. Man hatte und hat den Eindruck, dass sich die Welt nur noch von Krise zu Krise hangelt, egal ob in Bezug auf die russische Invasion in die Ukraine, die massiven Covid-Einschränkungen und damit verbundenen Repressalien in China oder auch die weltweit stark gestiegenen Energie- und Nahrungsmittelkosten, einhergehend mit hohen Inflationsraten.