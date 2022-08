Nicht nur für Anleger: Warum der schwache Euro auch Vorteile hat

Die Parität zwischen dem Euro und Dollar war absehbar. Jüngst trat sie dann auch ein. Im Vergleich zum Greenback ist die europäische Gemeinschaftswährung so schwach wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr. Für die Unternehmen, den Aktienmarkt und die Anleger muss ein schwacher Euro nicht nachteilig sein.

Gerade im Zusammenhang mit der Inflation ist ein schwacher Euro ein Problem. Da viele Rohstoffe in US-Dollar gehandelt werden, müssen Käufer mehr Euro aufwenden, um Rohstoffe zu erwerben. Auf diese Weise importiert der Euroraum Inflation. Im zweiten Schritt geben die Unternehmen die hohen Preise an die Kunden weiter, die wiederum höhere Löhne fordern. Letztendlich kann so die gefürchtete Lohn-Preis-Spirale in Gang gesetzt werden. Die jüngsten Tarifabschlüsse beziehungsweise -forderungen weisen in diese Richtung.