Nicht vor hoher Inflation: Wovor Gold jetzt wirklich schützt

Euro-Anleger mit 20 Prozent Gewinn

Die Dollar-Stärke bedeutet, dass Währungen wie der Euro im Vergleich dazu an Kaufkraft verlieren. Folglich braucht es mehr Euro, um eine Unze des Edelmetalls zu kaufen. Goldbesitzer in der Euro-Zone können sich daher über erhebliche Zugewinne freuen. Seit März 2021 steht ein Plus von 19 Prozent zu Buche. Der Goldpreis stieg von 1.430 auf nun knapp 1.700 Euro.

Vergleicht man den Zuwachs beim Goldpreis in Euro mit dem Währungspaar Dollar-Euro, zeigt sich: Der Goldgewinn entspricht fast genau dem Verlust des Euro zur US-Währung. Seit März 2021 ist der Euro von 1,23 Dollar auf nun 1,01 Dollar gefallen. Das ist ein Minus von 18 Prozent. Wer einen Teil seines Geldes in Gold investiert hatte, konnte diesem Kaufkraftverlust entgehen, weil der höhere Goldpreis in Euro die Abwertung der Gemeinschaftswährung kompensierte.