Norwegens Staatsfonds macht Milliarden-Plus trotz Coronakrise

Norwegens Staatsfonds trotzt der Coronakrise. Das dritte Quartal hat dem größten Staatsfonds der Welt einen Milliardengewinn beschert. ETF-Anleger können den Fonds nachbauen.

Der Boom der US-Techwerte kommt dem norwegischen Staatsfonds in der Coronapandemie zugute. Im dritten Quartal stieg sein Wert um 412 Milliarden Kronen (rund 44 Milliarden Dollar). Insgesamt seien die Finanzmärkte zwar im Sommer noch von der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Pandemie geprägt gewesen, sagte der neue Fondschef Nicolai Tangen. „Dennoch haben die Aktienmärkte eine gute Rendite gebracht, vor allem dank der starken Entwicklung im US-Technologiesektor.“

Im dritten Quartal kam der größte Staatsfonds der Welt auf eine Rendite von 4,3 Prozent, was vor allem auf das Konto der Aktienbestände zurückgeht. Der Aktienmarkt hat sich im Sommerquartal insbesondere in den USA stark entwickelt. Der Index der Technologiebörse Nasdaq schaffte ein Plus von zehn Prozent, der S&P 500 und der Dow-Jones legten immerhin noch etwa acht Prozent zu. Auf Unternehmensebene trugen die Technologiefirmen Amazon, Microsoft und Apple am meisten zur Performance bei, während der Ölkonzern Shell und die Banken HSBC und JP Morgan Chase am schlechtesten abschnitten.