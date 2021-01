Norwegischer Staatsfonds macht Milliardengewinn – was hinter dem Erfolg steckt!

Staatsfonds profitiert vom Tech-Boom

Die Gewinne aus Anteilen an Technologieunternehmen stiegen 2020 um fast 42 Prozent, wie Fondsdirektor Nicolai Tangen erklärte. Der Fonds hat etwa 84 Milliarden Kronen mit seinem Investment bei Apple gewonnen, 51 Milliarden Kronen mit Amazon, 41 Milliarden Kronen mit Microsoft und 36 Milliarden Kronen mit Tesla. Die Assetklasse Aktien insgesamt brachte dem Fonds eine Rendite von gut 12 Prozent. Negativ wirkten sich die Anlagen in Öl- und Gasfirmen und Finanzunternehmen aus.

Im vergangenen Jahr wurden umgerechnet rund 28,6 Milliarden Euro aus dem Fonds abgezogen, womit er es per Jahresschluss auf einen Gesamtwert von 1,046 Billionen Euro brachte. Davon sind 72,8 Prozent in Aktien investiert, 24,7 Prozent in Anleihen und 2,5 Prozent in Immobilien. Der Fonds hält Anteile an etwa 9200 Unternehmen weltweit und kommt auf 1,5 Prozent aller börsennotierter Aktien.

In den Fonds werden unter anderem die staatlichen Erdöleinnahmen Norwegens investiert, um für die Zeit vorzusorgen, in der die Erdölreserven der Nordsee zur Neige gehen. Bei seinen Investments geht der Fonds auch nach ethischen Kriterien vor und hat sich bereits aus zahlreichen Unternehmen etwa wegen Umweltbedenken zurückgezogen.

