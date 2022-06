Notfallsitzung bei der EZB: Ausverkauf an den Anleihemärkten – Sorgenkind Italien

Dass die Zinssätze in den Euro-Staaten unterschiedlich hoch ausfallen könnten, wurde von Experten bereits diskutiert. Dies stelle jedoch den Sinn eines gemeinsamen Währungsraums grundsätzlich in Frage. Die EZB muss nun also alles tun, um das Schlimmste zu verhindern.

EZB im Dilemma

Das große Problem der Währungshüter liegt in der teilweise hohen Staatsverschuldung innerhalb der EU: Griechenland hat Schulden, die die Wirtschaftsleistung des Landes um 200 Prozent übersteigen, in Italien sind es 150 Prozent. Die Europäische Zentralbank hat in den vergangenen Jahren viele Staatsanleihen von Eurostaaten gekauft und das Zinsniveau somit niedrig gehalten.

Jetzt müsste sie diese Anleihen im Zuge einer strafferen Geldpolitik eigentlich wieder verkaufen. Doch das wird den nun bereits angespannten Anleihemarkt noch weiter belasten. Hinzu kommt insbesondere die Sorge um Italien. Italienische Banken haben in den vergangenen Jahren stark in eigene Staatsanleihen investiert. Die gefallenen Kurse in Kombination mit den gestiegenen Renditen könnten nun zur massiven Belastung für die Banken und die italienische Volkswirtschaft werden. Und nun muss die EZB versuchen, die Inflation zu bekämpfen ohne in eine neue Euro-Schuldenkrise zu rutschen – indem sie italienische (und andere südeuropäische) Anleihen mit dem Geld aus PEPP kauft.

Rückkehr der Euroschulden-Krise?

Die Lage ist aus Sicht von Clemens Fuest, Präsident des Münchner Ifo-Institutes, besorgniserregend. Der Zinsanstieg sei „dramatisch“, die Lage von hochverschuldeten Staaten wie Italien und Griechenland werde schwierig, sagte er bei einem Kongress in München. „Das ist ganz klar die Rückkehr der Euro-Krise.“ Es sei bemerkenswert, dass die EZB von Panikverkäufen an den Märkten spreche und ein „Not-Meeting“ einberufen habe: „Das muss man sich ja gut überlegen, denn die Botschaft, die damit verbunden ist, ist ja katastrophal“, so Fuest. Damit bekräftigt er, was er bereits mehrfach geäußert hat.