Öl, Fisch und mehr: Deshalb ist Norwegen spannend für Anleger

Die mit Abstand größte im Index gewichtete Position ist Equinor, vielen noch eher unter dem Namen Statoil bekannt. Das Unternehmen profitiert massiv von den gestiegenen Rohstoffpreisen was sich im Laufe des Jahres deutlich in den Ergebnissen fortschreiben lassen wird. Auf Platz zwei findet man mit der DNB eine der größten Banken Skandinaviens. Die allgemein gestiegenen Zinsen am Kapitalmarkt wirken sich besonders bei den Kreditinstituten sehr positiv auf die Margen aus was zu einem Wiederentdecken der Banken durch die Anleger führt.

Renditetreiber Fisch

Eine weitere Spezialität des norwegischen Aktienmarkts sind die Anteilsscheine der Lachs- und Fischfarmen. Unternehmen wie Mowi, Grieg Seafood oder Salmar stellen zahlenmäßig sogar die größte Anzahl der Indexmitglieder. Der weltweite Trend zur gesünderen Ernährung haben in den letzten Jahren die Nachfrage nach Fischprodukten massiv anziehen lassen und die Preise beispielsweise für Lachs erklimmen von Monat zu Monat immer neue Höhen. Die Fokussierung der Unternehmen auf nachhaltige Produktionsbedingungen ist Garant für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft, sollten doch unter Berücksichtigung des ESG-Themas in den nächsten Monaten hohe Mittelzuflüsse in diese Branchen zu verzeichnen sein.

Fazit: Der norwegische Aktienmarkt befindet sich in einer exzellenten Verfassung. Die Aussichten – besonders im aktuellen rauhen Umfeld der internationalen Kapitalmärkte – sind in jeder Hinsicht positiv zu beurteilen. Anleger, die abseits des Mainstreams nach Alternativen für ihr Depot suchen sollten, werden hier sicher fündig werden, zum Beispiel mit dem Global X MSCI Norway ETF ( WKN: A0YJ8A).

Tipp: Hier erfährst du, wie du den Norwegischen Staatsfonds mit ETFs nachbauen kannst.

Über den Autor: Marco Jansen

Marco Jansen ist Gesellschafter & Prokurist der Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungs GmbH, Kleve