Wachsendes Angebot

Nach dem Launch des Neo-Brokers im Jahr 2020 startete Scalable Capital Ende 2021 „Scalable Crypto“. Anleger und Anlegerinnen können so über einen sicheren Zugang an regulierten Börsen in Deutschland einfach und intuitiv in Kryptowährungen investieren. Ein eigenes Wallet ist nicht erforderlich, da die Krypto-Wertpapiere im bereits vorhandenen Depot gehalten werden.

Außerdem wurde die Mindestanlagesumme in der digitalen Vermögensverwaltung von zuvor 10.000 Euro deutlich herabgesetzt. Seit Ende 2021 können alle Anlegerinnen und Anleger schon ab 20 Euro monatlich Geld in einem Sparplan anlegen. Einmalanlagen sind ab 1.000 Euro möglich. Kundinnen und Kunden des Scalable Brokers können schon ab einer Rate von einem Euro Aktien, ETFs und Kryptowährungen besparen – und das ohne Ordergebühren. In der digitalen Vermögensverwaltung hat Scalable Capital mit „Wealth Select” kürzlich acht zusätzliche Anlagekonzepte auf ETF-Basis gestartet, um die Geldanlage noch individueller gestaltbar zu machen.

Das ist Scalable Capital

Scalable Capital wurde im Jahr 2014 gegründet und ist heute bereits in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und Österreich aktiv. Scalable Capital hat in fünf Finanzierungsrunden ein Kapital in Höhe von 260 Millionen Euro erhalten. Zu den namhaften Investoren gehören unter anderem US-Investmentriese BlackRock, Tencent und HV Capital. Die Mission des Unternehmens ist es, die Geldanlage für viele Anlegerinnen und Anleger so einfach und günstig wie möglich zu machen.