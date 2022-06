Pack die Badehose ein: Lohnt sich ein Investment in die Tourismus-Branche?

Soll ich oder soll ich nicht? Diese Frage stellen sich gerade viele Anlegerinnen und Anleger, wenn es um die Investition in Reise- und Tourismus-Unternehmen geht. Lohnt sich ein Investment in die Branche jetzt und welche ETFs kommen in Frage?

Zwei Jahre lang litten viele Branchen stark unter der Corona-Pandemie. Massiv betroffen war die Touristikbranche. Reisebeschränkungen und das Desinteresse der Menschen, sich mit vielen anderen Personen in ein Flugzeug, auf ein Kreuzfahrtschiff oder in ein Hotelrestaurant zu begeben, sorgten für einen stetigen Abwärtstrend der Aktien von Reiseveranstaltern, Buchungsplattformen, Flug- und Kreuzfahrtgesellschaften, Hotels und Freizeitparks.

Doch langsam geht es bergauf. Die Menschen sehnen sich nach Urlaub, nach Reisen in andere Länder, nach Spaß und Abwechslung. Eine gute, vielleicht sogar sehr gute Reisesaison 2022 steht bevor.