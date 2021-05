Physisch besicherter Bitcoin-ETP ist jetzt auf Xetra gelistet

Krypto-Fans erhalten eine weitere Option. Denn Iconic Funds ermöglicht den Handel eines Bitcoin-ETPs über Xetra an der Deutschen Börse.

Das physisch besicherte Bitcoin-ETP von Iconic Funds (WKN: A3GK2N) ist nun auf Xetra an der Deutschen Börse gelistet und in den Handel aufgenommen. Das ETP mit einer Gesamtkostenquote von 0,95 Prozent ist derzeit die wohl kostengünstigste Möglichkeit für Investoren, ein Engagement in Bitcoin einzugehen. Es wird von der Iconic Funds BTC ETN GmbH, einer Tochtergesellschaft der Iconic Funds GmbH ausgegeben.