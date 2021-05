Plötzlich Millionär: Der Großteil fließt in Aktien-ETFs

Ein Großteil des Kapitals wird in Aktien-ETFs fließen. Dabei orientiere ich mich an der sogenannten Core-Satellite-Strategie, nach der um eine ETF-Basis herum in spezifische Themen-ETFs oder Einzelwerte investiert wird. Das Fundament (ca. 45 Prozent des Depotwertes) bildet ein nachhaltiger MSCI-World ETF, sowie ein Schwellenländer-ETF. Weitere zehn Prozent des Vermögens fließen in einen Blockchain-ETF, einen Healthcare-Innovation-ETF von iShares und in einen Clean-Energy-ETF. In Einzelaktien investiere ich aktuell nicht – sämtliche interessante Unternehmen sind bereits in den oben genannten ETFs enthalten. Dopplungen mag ich nicht, da sie Klumpenrisiken auslösen.

Da es sich um einen erheblichen Geldbetrag handelt, verteile ich das Investment auf zwölf Monate. Wir befinden uns in volatilen Zeiten. Die zeitliche Staffelung ist rein psychologischer Natur – einen finanzmathematischen Vorteil sehe ich nicht. Bei der Auswahl meiner ETFs achte ich auf eine günstige Gesamtkostenquote, eine physische Replikation, ein hohes Fondsvolumen und darauf, dass es sich um einen thesaurierenden ETF handelt.

Ertragsstarke Immobilien

Immobilien finde ich nach wie vor als Anlageklasse spannend. Was mich bislang vom Einstieg in den Immobilienmarkt abhält, ist der mit dem Kauf einhergehende Verwaltungsaufwand. Mieter haben regelmäßig Rückfragen, Reparaturen können immer wieder anfallen und das passt in Summe nicht zu meinem aktuellen Lebensstil. In Zukunft kann ich mir ein größeres Engagement (max. 20 Prozent meines Vermögens) jedoch vorstellen, da Immobilien an wachstumsstarken Standorten für ein attraktives Nebeneinkommen (zzgl. Wertsteigerungen) sorgen können.

Bis dahin steige ich potentiell über Immobilien-ETFs oder über Tokenisierungs-Plattformen (z.B. Finexity) in den Markt ein. Ein zusätzlicher Einkommensstrom erfordert kein physisches Eigentum, wie so oft gedacht.

Ausbau von Rücklagen und Vorsorge für Nachwuchs

Das gesamte Kapital wird natürlich nicht nur investiert, sondern auch zum Aufbau finanzieller Rücklagen genutzt. Der Notgroschen sollte danach so groß sein, dass meine Familie sich problemlos zwei Jahre damit finanzieren kann. Diese Flexibilität kostet zwar Rendite, bereitet mir jedoch ein wertvolles Gefühl von Freiheit und Sorgenlosigkeit – das darf man nicht unterschätzen.