Portfolio: Ein ETF-Weltportfolio für den einfachen Start

Du hast Geld auf der hohen Kante und möchtest das Geld endlich sinnvoll anlegen? Dann haben wir ETF-Weltportfolio für dich, das dir gefallen dürfte. Denn wir zeigen dir, wie du mit nur zwei ETFs in mehr als 10.000 Wertpapiere investierst.

Die vergangenen Wochen haben einmal mehr gezeigt, dass Aktienkurse, etwa durch einen Krieg ausgelöst, relativ stark fallen können. Da das gerade Neulingen zu schaffen macht, sollten diese nicht unbedingt gleich alles auf einmal setzen. Dazu raten auch Experten. „Grundsätzlich würde ich in diesem Fall davon abraten, komplett alles auf einmal zu investieren“, meint Thomas Metzger, Leiter der Vermögensverwaltung für das Bankhaus Bauer.

So kannst du beispielsweise die Hälfte gleich investieren und die andere Hälfte schrittweise mit ETF-Sparplänen. Führende Direktbanken und auch sogenannte Neobroker bieten ein umfangreiches Angebot an kostenlosen ETF-Sparplänen. Solltest du bei deinem Broker die später folgenden ETFs nicht kostenlos im Sparplan erhältlich sein, so ist das kein Problem. Denn die ETFs lassen sich komplett deckungsgleich oder zumindest gleichwertig ersetzen.