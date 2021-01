Portfolio-Idee: Ein robustes Portfolio mit 6 ETFs und breiter Asset Allocation

Portfolio für fortgeschrittene Anleger

Das Jahrhundertportfolio kann auf Sicht von 5 Jahren eine Performance von knapp 9 Prozent pro Jahr aufweisen. Das ist angesichts eines Aktienanteils von lediglich 60 Prozent eine sehr gute Entwicklung. Durch den Aktienanteil litt seine Entwicklung jedoch stark unter den Korrekturen aus 2018 und 2020. Dies drückte auf die Rendite in diesen beiden Jahren. Das Portfolio besteht aus sechs ETFs und hat durchschnittliche Kosten (TER – „Total-Expense-Ratio“) von 0,33 Prozent pro Jahr. Geografisch bilden die USA den Schwerpunkt.

Das Portfolio besteht aus:

60 Prozent Aktien (Welt, Nordamerika)

20 Prozent Staats- und Unternehmensanleihen

10 Prozent Immobilien

10 Prozent Gold

Die zusätzliche Hinzunahme von Anlageklassen verleiht dem Portfolio Stabilität und schwächt die aus der Aktienquote ausgelöste Schwankungsintensität ab. Es eignet sich vor allem für Anleger, die bereits im fortgeschrittenen Stadium des Vermögensaufbaus sind.

Mit diesen ETFs lässt sich das Portfolio nachbauen

Unterschätzen Sie nicht die Rolle von Anleihen als Stabilitätsanker

Neben ihrer hohen Liquidität und geringen Schwankungsbreite (zumindest bei bonitätsstarken Werten) dienen als Stabilitätsanker in Ihrem Portfolio. Anleihen weisen noch immer eine sehr geringe Korrelation mit traditionellen Risikoanlagen wie Aktien. Zudem kann ein breit gestreutes Anleihenportfolio auch aus Renditesicht Sinn machen. Der iShares Global Corp Bond UCITS ETF (WKN: A1J0YD) konnte seit seiner Auflage am 24. September 2012 eine durchschnittliche Jahresrendite von knapp 4,4 Prozent erzielen – und das trotz Niedrigzins in Europa und zu einem Bruchteil der Volatilität eines Aktienportfolios. Wie so oft kommt es auf die richtige Balance an.

Umfragen unter Privatanlegern im Frühjahr 2020 haben zudem gezeigt, dass Portfolio mit höherem Anleihen-Anteil eine deutlich bessere Performance erzielt haben als Portfolien ohne Anleihen. Das liegt zum einen an der Glättung der Volatilität und andererseits daran, dass Investoren aufgrund der geringeren Schwankungen weniger emotional auf die Marktkorrektur reagiert haben.

Gold als Indikator für das Anlegervertrauen

Betrachten Sie Gold weniger als Investment und mehr als eine Art „Feuerversicherung“ in Ihrem Portfolio. Wenn es den Finanzmärkten brennt und Anleger das Vertrauen in das System verlieren, greifen sie zu Gold. Das zeigt die Goldpreisentwicklung seit den 90er erstaunlicherweise genau. Anfang des Jahres durchbrach der Goldpreis je Feinunze sogar die magische 2.000 US-Dollar Grenze.

Nachdem sich die Anleger beruhigt haben, sank der Goldpreis daraufhin und liegt aktuell bei knapp 1.900 US-Dollar je Feinunze. Seit Anfang Dezember befindet sich der Kurs aufgrund der steigenden Unsicherheit wieder auf Wachstumskurs.

In der Vergangenheit hat besonders die Weltpolitik einen entscheidenden Einfluss auf die Goldpreisentwicklung. Der Handelskrieg zwischen den USA und China, der Nahost-Konflikt, der Brexit und die massive globale Staatsverschuldung ließen die Nachfrage nach dem Edelmetall steigen. Er gilt somit als solider Indikator für das Anlegervertrauen.