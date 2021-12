Portfolio-Idee für 2022: Wie du mit nur 2 ETFs ein komplettes Weltportfolio baust

Über das extraETF Weltportfolio

Eines vorab: Das extraETF Weltportfolio gibt es in zehn Schattierungen. Das bedeutet, es unterscheidet sich jeweils in der Gewichtung der beiden ETFs. Einer steht dabei für den Aktienanteil, der andere für die Anleihenkomponente. Auf unserer Website kannst du selbstverständlich noch weitere Musterportfolios finden, die in der Regel etwas aufwendiger sind.

Zurück zu den extraETF Weltportfolios: Die Zahl hinter den extraETF Weltportfolios verrät den Aktienanteil. Wer risikofreudig ist bzw. noch ein langes Erwerbsleben vor sich hat, kann durchaus eine höhere Aktienquote wählen. Rückt die Rente näher oder ist man bereits im Ruhestand, sollte das Portfolio mehr und mehr in Richtung Anleihen umgestellt werden. Das zielt eher auf den Vermögenserhalt ab. Das entspräche also im Fall der extraETF Weltportfolios einer niedrigen Zahl hinter der Bezeichnung.