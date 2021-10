Pro & Contra: Sind Rohstoffe im Portfolio eine gute Idee?

Kaum eine Anlageform spaltet Investoren so sehr wie Rohstoffe. Nicht nur, weil ein Investment in Öl, Gold oder Getreide mit teils hohen Risiken verbunden ist, sondern auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit dieser Anlageklasse. Sollten Anleger dennoch auf Rohstoffe setzen?

Die einen sagen, Rohstoffe gehören unbedingt in ein breit diversifiziertes Portfolio. Die anderen sagen, in Rohstoffe sollte man auf keinen Fall investieren. Schon gar nicht als Privatanleger. Warum spalten Rohstoffanlagen die Investoren so sehr?

Rohstoffe gehören nicht unbedingt zu den Anlageformen, die man nebenbei kauft und dann einfach mal liegen lässt. Rohstoffinvestments sind komplex und erfordern von Anlegern ein gewisses Basiswissen, um überhaupt sinnvoll anlegen zu können. Bei Begriffen wie Contango oder Futures kann einem Anfänger schnell der Kopf rauchen. Ohne eine gewisse Expertise verstehen Anleger nicht, warum der Rohstoffmarkt nicht ebenso funktioniert wie der generelle Aktienmarkt oder wo die Chancen und Risiken eines Rohstoffinvestments liegen.